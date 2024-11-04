Gönyeli 14 yıl sonra parkeye geri döndü

Basketbol’da erkeklerde 14 yıl sonra lige dönen Gönyeli, Koopspor’dan Kercem, Hakan, Özer, Hasan ve Refetile James’i kadrosuna alırken Gençler Birliği’nden Attila ve Aykut ile Berkem Dikengil’i kadrosuna kattı

Basketbolda transfer dönemi tamamlandı.Transferin son günü federasyonda oldukça hareketli saatler yaşandı.YENİ TAKIM GÖNYELİTransferin son gününde bir dönem hem erkek hem de kadın liginde yer alan Gönyeli yeniden Basketbola döndü.Erkeklerde 14 yıl sonra lige dönen Gönyeli, Koopspor’dan Kercem, Hakan, Özer, Hasan ve Refetile James’i kadrosuna alırken Gençler Birliği’nden Attila ve Aykut ile Berkem Dikengil’i kadrosuna kattı.Kadınlarda da 6 yıl sonra lige katılacak.MARMARA’NIN OYUNCULARI AKDENİZ’EÖte yandan Extend Erkekler Ligi finalisti Marmara’nın önemli isimleri Akdeniz Spor Birliği’ne gitti.Akdeniz Spor Birliği, Hamit ile Halit Çeliktaşlılar, Emre ÇETİNASLAN ve Koopspor’dan Alpay Şerebetçioğlu’nu renklerine bağladı.YDÜ’DEN ALT YAPIYA TRANSFERBu arada Yakın Doğu Üniversitesi de Arınç Arın, Arif Hasan Sezer, Doruk Taşeli, Ufuk Altay, Ramadan Çelebi ve Yalın Eşlik’i transfer etti.KOOPBANK GENÇLİK KULÜBÜ KURULDUBu arada Koopspor’un bir yıl liglerden men edilmesi ile yeni bir oluşuma gidildi.KoopBank Gençlik Spor Kulübü adı altında yeni oluşuma gitti.Kulüp başkanı Özlem Alemdar Aksu oldu.Kulüp U 12, U 14, U 16 ve U 18 Liglerinde mücadele edecek.