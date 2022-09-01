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Girne’de sokak basketbolu heyecanı yaşanacak

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Girne Belediyesi Tenis Kortları’nda 73 takımın katılımı ile gerçekleştirilecek olan 4. Streetball Turnuvası bugün başlıyor

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Girne’de sokak basketbolu heyecanı yaşanacak
Akdeniz Spor Birliği, 2-4 Eylül tarihleri arasında Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Girne Belediyesi işbirliği ile 4. Streetball turnuvası düzenliyor.
Girne Belediyesi Tenis Kortları’nda 73 takımın katılımı ile gerçekleştirilecek turnuvada başarılı olan takımlara para ödülleri ve hediye çekleri verilecek. Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada bir altyapı kulübü olan Akdeniz Spor Birliği’nin, centilmence mücadeleyi teşvik etmek amacı ile misyonuna uygun olarak iki özel ödül de vereceği duyurulurken, ülkemizin en geniş katılımlı streetball turnuvasına evsahipliği yapacak etkinliğe tüm sporseverlerin davetli olduğu ifade edildi.
 
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