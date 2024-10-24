Girne Sokak Basketbolu’yla coştu

Akdeniz Spor Birliğ (ASB) 6. Streetball Turnuvası Adelante Construction ana sponsorluğunda 11-12-13 Ekim Tarihlerinde düzenlendi Yoğun bir katılımın olduğu turnuvaya 100 takım, katıldı 160'ın üzerinde maç oynandı. Basketbol severler müthiş üç gün geçirdiler.

ASB'nin kuruluşunun 20. Yılı Dolayısı ile ilk gün tüm branşlardan oyuncu ve antrenörlerin katılımı ile bir kortej yürüyüşü düzenlenerek hem 20. Yıl kutlandı hem de Stretball turnuvasının açılışı gerçekleşti.

Açılışta Akdeniz Spor Birliği Başkan Serhat Deniz, ASB’nin 20 yıldır ülke sporuna hizmet ettiğini, temel amaçlarının çocuk ve gençlere spor ortamları yaratarak onların ülkeye faydalı bireyler olarak yetişmesini sağlamak yanında özellikle Adelante Construction direktörü Sn. Opuz Alp Tan’ın destekleriyle ülke sporuna kalıcı sürdürülebilir bir yapı için çalışmaların yapıldığını ve destekleri için teşekkürlerini belirtti. Deniz ayrıca konuşmasında Girne belediyesinin de bundan önceki yıllarda olduğu gibi yine işbirlikleri ve özelde Girne sporuna genelde ise ülke sporuna verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ise bu güzel organizasyondan dolayı ASB’yi kutladığını bundan sonraki süreçte de iş birlik ve desteklerinin süreceğini, 20 yıldır ülke sporuna hizmet veren Akdeniz Spor Birliğini kutladığını belirtti. Şenkul ayrıca tesisleşme konusunda da ileriki süreçte atılımlar yapılacağını ve Akdeniz Spor Birliği ile işbirliklerine devam edeceklerini söyledi. VI. Akdeniz Spor Birliği Streetball turnuvası açılışında kulüpteki tüm branşlarda faaliyet gösteren sporcular da yer aldı.

Branşlar: Basketbol, Voleybol, Badminton, Okçuluk, Floor Curling, Masa Tenisi, Eskrim, Futbol Tenisinde faaliyet gösteren yaklaşık 400

Yine birinci gün basketbol sporunda iz bırakan basketbolcular arasında bir gösteri maçı yapıldı ve gençler ülkenin önemli basketbolcularını izleme fırsatı buldu

Turnuva’nın son günü olan 13 Ekim Pazar gecesi gerçekleştirilen ödül töreninde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Belediyesi Meclis Üyeleri, Akdeniz Spor Birliği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Deniz, Yönetim Kurulu Üyeleri, Adelante Construction Direktörü Oğuz Alp Tan derece elde eden sporculara ödüllerini takdim etti.

Ödüller

Gülay Deniz Özel Ödülü

Salih Oral Özel Ödülü

Hediye Berkin Özel Ödülü

U12 Hediye Çeki

U14 Hediye Çeki

U16 6000 TL

U18 8000 TL

U20 10000 TL

Büyükler 10000 TL

Masterler Özel Hediyeler



