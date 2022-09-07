Gençlerin basketbol altyapısına Bellarus’lu koç

Futbol dışında diğer spor branşlarında da faaliyete geçen ve basketbola hızlı bir giriş yapan Larnaka Gençler Birliği alt yapısının başına Belarus’un ünlü basketbolcularından bir ismi getirdi.

Uzun yıllar Belarus Milli Takımında basketbol oynamış, FIBA Avrupa liglerinde ter dökmüş Dmitry Poleshchuk, kırmızı siyahlı takımın alt yapı takımlarında yeni dönemde Koç olarak görev alacak.

