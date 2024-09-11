Gençler Birliği’nin genç yeteneği DAÜ’de

Basketbol Liglerinin güçlü takımlarından Doğu Akdeniz Üniversitesi İskele takımı Ceasar L. Gençler Birliği’nin genç yeteneği Arzum Aslanyürek’i transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

Transferle ilgili açıklama Gençler Birliği Kulübü sosyal medya hesabından şöyle duyuruldu:

“Kulübümüzün Basketbol alt yapısından yetişen, takımlarımızın 2022-2023 Genç Kadınlar Liginde, Büyük Kadınlar Ligi 2022-2023 sezonunda yarı final ve 2023-2024 sezonunda Final oynamasında önemli katkıları olan oyuncumuz Arzum Aslanyürek 2024-2025 sezonundan itibaren hem Üniversite Ligi hem de Büyük Kadınlar Liginde Doğu Akdeniz Üniversitesi forması giyecek.

Arzum'un eğitim ve spor hayatında üstün başarılı olacağına inanarak yolunun açık olmasını dileriz. “

