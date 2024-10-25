banner913
banner932
Girne Rallisi, Limanda gösteriyle başlıyor
Girne Rallisi, Limanda gösteriyle başlıyor
9 0
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı KKTC’de de tören ve etkinliklerle kutlanacak
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı KKTC’de de tören ve etkinliklerle kutlanacak
25 0
 
Bahçeşehir Üniversitesi ile Dr. Fazıl Küçük Vakfı eğitim alanında iş birliği protokolüne imzalandı
Bahçeşehir Üniversitesi ile Dr. Fazıl Küçük Vakfı eğitim alanında iş birliği protokolüne imzalandı
18 0
Saatler pazar günü bir saat geri alınacak
Saatler pazar günü bir saat geri alınacak
28 0
First Lady’ye fon tepkisi
First Lady’ye fon tepkisi
24 0
Helin cinayetinde karar bugüne kaldı
Helin cinayetinde karar bugüne kaldı
29 0
Lefkoşa'da kazı yapılan alanlarda kalıcı asfaltlama çalışmaları başlıyor
Lefkoşa'da kazı yapılan alanlarda kalıcı asfaltlama çalışmaları başlıyor
36 0
banner1032

Gençler Birliği’nin bu sezon da forma sponsoru Ünimar

banner1020

Ünimar Süpermarket şampiyon Larnaka Gençler Birliği basketbol takımlarına üçüncü kez forma sponsoru oldu

banner1045
Gençler Birliği’nin bu sezon da forma sponsoru Ünimar
banner971
Ünimar Süpermarket, spor alanında desteklerini sürdürerek, Larnaka Gençler Birliği basketbol takımlarına 2024-2025 sezonu da olmak üzere üçüncü kez forma sponsoru oldu. Kulübün resmi sosyal medya hesabından duyurulan sponsorluk anlaşması, Larnaka Gençler Birliği Basketbol Şubesi Başkanı Erkut Yılmabaşar ve Ünimar Süpermarket Direktörü Murat Çetin’in katılımıyla tanıtıldı.
ÜÇÜNCÜ KEZ YİNE SPONSOR
Kulübün resmi açıklamasında, KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen liglerde mücadele eden Basketbol takımlarımıza destek veren Ünimar Süpermarket’e teşekkür edildi. Kulüp, “Sayın Murat Çetin’e Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’müze ve gençlere yaptığı destek ve katkı için teşekkür ederiz,” ifadelerine yer vererek, spora ve gençlere olan katkılarından dolayı Ünimar Süpermarket’e duydukları memnuniyeti ifade etti.
Bu iş birliğiyle Ünimar Süpermarket, ülkenin önemli süpermarket zincirlerinden biri olarak spora katkı sağlama misyonunu sürdürmeye devam ediyor.
ÜNİMAR’DAN YENİDEN DESTEK
Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Basketbol takımları, geçtiğimiz sezon önemli başarılara imza atmış ve büyük erkekler liginde KKTC şampiyonu olarak adını yazmıştı. Bu sponsorluk anlaşması, Ünimar Süpermarket’in spor alanındaki desteklerini sürdürerek, gençlerin ve sporcuların gelişimine katkı sağlamadaki kararlılığını ortaya bir kez daha koydu.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.