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Gençler Birliği evinde galip

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Gençler Birliği evinde galip
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Extend Kadınlar Ligi 3.hafta maçında Caesar Larnaka Gençler Birliği evinde Akdeniz Spor Birliği’ni 64-56 mağlup etti.
İskele Dr.Fazıl Küçük Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk periyodu çekişmeli geçti ve ev sahibi ekip 18-13 önde geçti.
İkinci periyotta da çekişme devam etti ve Caesar Larnaka Gençler Birliği devreyi 38-31 önde bitirdi.
İkinci yarıya etkili başlayan Akdeniz Spor Birliği bu bölümde iyi oynadı ancak üçüncü periyot 47-44 ev sahibi üstünlüğü ile tamamlandı.
Son bölümde de çekişme yaşansa da Caesar Larnaka Gençler Birliği maçı 64-56 kazanarak 2.galibiyetini aldı.
 
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