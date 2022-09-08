Gençler Birliği basketbolda ’Pro Lige Merhaba’ yemeğinde kaynaştı

Basketbolda geride bıraktığımız sezon Pro Lig’de mücadele eden ve yarı final oynama başarısı gösteren Larnaka Gençler Birliği (LGB) A takımına yönetim kurulu tarafından yemek verildi.

Yemeğe CeasarProjects LGB Basketbol A takımı ile birlikte LGBSK basketbol alt yapı koçları Dmitry Poleshchuk ve Şevki Pırlanta da katıldı.

YILMABAŞAR: KADROMUZU KORUYARAK VE YENİ TAKVİYELERLE BU YIL HEDEFİMİZ FİNAL

Yemekte CeasarProjects LGB Basketbol şube sorumlusu Erkut Yılmabaşar yaptığı konuşmada Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nün ve camianın basketbol takımı ile adeta kenetlendiğini belirterek İskele’de her maçın final havasında geçtiğini, camianın büyük bir heyecanla her maçta tribünleri doldurduğunu söyledi.

Yılmabaşar, 2022-2023 sezonunda aynı takım kadrosu ile yola çıktıklarını, koçların tavsiyeleri üzerine ligde yabancı sayısının da artması ile yeni bir yabancı oyuncu transferini gerçekleştirmek üzere olduklarını söyledi. Bununla birlikte yerli ve genç oyuncuları da kadrolarına katmak istediklerini belirten Yılmabaşar, bu yıl hep birlikte finali İskele’ye getirebilmek için daha çok çalışacaklarını ve sezonu 1 Ekim’de parkede açacaklarını açıkladı.

MENTEŞ: YÖNETİM OLARAK TAKIMIMIZ İLE EL ELE BAŞARILARI YAKALAYACAĞIMIZA İNANIYORUZ

Yemekte konuşan LGBSK başkanı Metin Menteş yönetim, camia ve takım ile adeta kenetlendiklerini ve mutlaka spor adına daha başarılı bir sezon geçirileceğine olan inancını belirtti.

Yemekte sporcular da duygu ve düşüncelerini paylaştı ve yeni sezonda parkeye çıkmak için heyecanla hazırlandıklarını söylediler.

