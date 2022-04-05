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G.Birliği, Lefkoşa’da Soyer’i devirdi

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Larnaka Gençler Birliği konuk olduğu Soyer’i yenerek ligde ikinci galibiyetini aldı

G.Birliği, Lefkoşa’da Soyer’i devirdi
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Pro Lig mücadelesi devam ediyor. Ligde beşinci haftanın açılış maçında Soyer Hacıganimler ile Larnaka Gençler Birliği karşı kaşıya geldi. Atatürk Spor Salonu’nda yer alan karşılaşmayı 88-71 kazanan Larnaka Gençler Birliği ligdeki ikinci galibiyetini alırken, Soyer ilk kez mağlubiyetle tanıştı.
Mücadeleye çok iyi bir başlangıç yapan Gençler Birliği ilk periyodu 21-3 önde tamamladı. İkinci periyot Soyer’in farkı kapama çabalarına rağmen Gençler Birliği devreye 47-32 önde girdi. Üstünlüğünü sürdüren Gençler Birliği üçüncü periyodu 70-50 ile geçerken mücadeleyi de 88-71 kazandı.
JAMES VE İHSAN’DAN 25’ER SAYI
Mücadelede Gençler Birliği’nden James Baker ile Soyer’den İhsan Üğütücü 25’er sayı ile en skorer oyuncular olurken, Gençler Birliği’nde 18 sayı, 8 asistleAkinjadeOmisakin 31 verimlilik puanıyla ön plana çıkan bir diğer isim oldu.
Pro Lig’e 6 Nisan Çarşamba günü Girne Amerikan Üniversitesi ile Koopspor arasında Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda saat 20.00’de başlayacak mücadele ile devam edilecek.
 
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