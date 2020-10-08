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GAÜ’nün yeni uzunu Yousuf Mouhammed

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GAÜ’nün yeni uzunu Yousuf Mouhammed
Basketbol erkekler ligi takımlarından Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)  kadrosunu Yousuf Mouhammed ile güçlendirdi. Yeni değişen yabancı kuralına uygun olarak eski kayıtlı öğrenci olmak şartıyla iki yabancı uyruklu öğrenci transferi imkanı doğrultusunda GAÜ yönetimi geçtiğimiz yıl Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne kayıt yaptıran ve okulun basketbol takımında oynayan 1.98 m boyundaki  Nijeryalı oyuncu ile anlaştı. Pivot pozisyonunda oynayan 26 yaşındaki oyuncu yeni takımı ile idmanlara çıkmaya başladı.
 
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