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GAÜ’den play off öncesinde kritik galibiyet

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GAÜ’den play off öncesinde kritik galibiyet
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen, ProLig’de normal sezonun sona ermesine az bir süre kala heyecan yükseliyor. Ligin 9. haftasının kapanış maçında Girne Amerikan Üniversitesi kendi evinde Larnaka Gençler Birliği’ni ağırladı.
Aralarında sadece bir galibiyet fark bulunan iki takımın mücadelesinde kazanan GAÜ önemli bir avantaj elde etti.
Maça oldukça iyi başlayan GAÜ ilk periyot sonunda elde ettiği çift haneli farkı maçın sonuna kadar sürdürürken sahadan 72 – 58 galip ayrıldı.
Maçın yıldızı 21 sayı 20 ribaunt ve 43 verimlilik puanı ile oynayan GAÜ oyuncusu Praise Okafor oldu. Bu galibiyet ile GAÜ sıralamada ikinci sıraya yükselirken, Larnaka Gençler Birliği 4. sırada kaldı.
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