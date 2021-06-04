GAÜ’den, KOOP’a fark

Girne Amerikan Üniversitesi, güçlü Koopspor’u deplasmanda, Hamit ve Emre Can’ın üstün performansları sonucunda 17 sayı farkla 81 – 54 mağlup etti

Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde iddialı iki takım, Koopspor ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin başından sonuna üstün bir oyun ortaya koyan GAÜ, rakibi Koopspor’u 27 sayı farkla, 81-54 mağlup ederek ikinci maçında ilk galibiyetini elde etti.

İlk devreyi de 37-30 üstün kapatan GAÜ’de Hamit Çeliktaşlılar 25 sayı, 6 ribaunt ve 4 asist, Emir Can Mercan ise 23 sayı, 13 ribaunt ile maçın yıldızları oldular. GAÜ’de ayrıca Emre Çetinarslan 10 sayı, Yusuf Mouhammed de 11 ribaunt ile katkı veren isimler oldular.

Ağır bir yenilgi alan Koopspor’da Erdem Tiryakioğlu 15 sayı ile takımının en skorer oyuncusu oldu.

