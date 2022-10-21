GAÜ’den iyi başlangıç

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Erkekler U20 Ligi’nde ilk haftanın kapanış maçında MGA ile GAÜ karşılaştı. MAGEM Arena’da oynanan karşılaşmayı deplasman ekibi GAÜ 69-61 kazanarak lige iyi bir başlangıç yaptı. GAÜ’de maçın en etkili isimleri 22 sayı atan Aykut Fidansoy ile 18 sayı üreten İlian İlhan Köstem olurken, MGA’da Utku Yuney’in 18 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi. İlk periyot: 14-18 Devre: 27-41 3.Periyot: 47-62 Maç sonucu: 61-69
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