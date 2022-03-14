banner762
283 0
Minik cimnastikciler Dr. Küçük anısına yarıştı
Minik cimnastikciler Dr. Küçük anısına yarıştı
58 0
 
Her yerde ‘Basket’ var
Her yerde ‘Basket’ var
11 0
Erenköy koşar adım 1. Lig’e
Erenköy koşar adım 1. Lig’e
250 0
Mazda’nın ağır abisi: CX-60
Mazda’nın ağır abisi: CX-60
17 0
Spoon Lounge’te nostaljik yolculuk
Spoon Lounge’te nostaljik yolculuk
24 0
Gün gün fakirleşiyoruz
Gün gün fakirleşiyoruz
90 0
banner797
banner794

GAÜ’den farklı tarife

banner476

banner714
GAÜ’den farklı tarife
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Prolig'de erteleme maçında Küçük Kaymaklı ile Girne Amerikan Üniversitesi karşı karşıya geldi. Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmada Girne ekibi farklı galip gelerek 2'de 2 yaptı. GAÜ ilk yarıyı da 43-15 üstün geçtiği maçın ikinci yarısında da rahat bir oyun ortaya koyarak galibiyete ulaştı. 101-42'lik skorla kazanan GAÜ'de Hamit Çeliktaşlılar 27 sayı üreterek maçın en skorer ismi olurken, Fuat Çağdal 25 sayı ile maçı tamamladı. Girne ekibinde 21 sayı 22 ribaunt ile oynayan Praise Okafor maçın en verimli oyuncusu oldu. K.Kaymaklı'da Qumsiesh'in 14 sayılık performansı yenilgiyi önlemeye yetmedi.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.