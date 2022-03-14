GAÜ’den farklı tarife

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Prolig'de erteleme maçında Küçük Kaymaklı ile Girne Amerikan Üniversitesi karşı karşıya geldi. Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmada Girne ekibi farklı galip gelerek 2'de 2 yaptı. GAÜ ilk yarıyı da 43-15 üstün geçtiği maçın ikinci yarısında da rahat bir oyun ortaya koyarak galibiyete ulaştı. 101-42'lik skorla kazanan GAÜ'de Hamit Çeliktaşlılar 27 sayı üreterek maçın en skorer ismi olurken, Fuat Çağdal 25 sayı ile maçı tamamladı. Girne ekibinde 21 sayı 22 ribaunt ile oynayan Praise Okafor maçın en verimli oyuncusu oldu. K.Kaymaklı'da Qumsiesh'in 14 sayılık performansı yenilgiyi önlemeye yetmedi.



