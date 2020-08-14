GAÜ’de görev Alp’in

Basketbol Büyük Erkekler Ligi takımlarından Girne Amerikan Üniversitesi, deneyimli koç Ahmet Gürel Alp ile anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon Gönyeli Kadın Basketbol Takımı’nı çalıştıran Alp, Girne ekibi ile yeni sezon için anlaşmaya vardı.

GAÜ’nün yeni sezonda hedef yükselttiği ve bu hedeflere ulaşabilme adına bu alanda tecrübe sahibi bir isim olan Ahmet Gürel Alp’le sürdürdüğü görüşmelerden netice aldığı ifade edildi.

