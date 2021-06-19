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GAÜ üçüncü bitirdi: 67-52

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GAÜ üçüncü bitirdi: 67-52
Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde klasmanın son maçında DAÜ ile GAÜ karşı karşıya geldi. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçı GAÜ 67-52 kazanarak adını play-off’a yazdırdı. Maçın ilk yarısında çekişme yaşanırken, soyunma odasına üstün giden ekip 35-27 ile GAÜ oldu. İkinci yarı kendisinden beklenen basketbolu yansıtmaya başlayan GAÜ, mücadeleyi 67-52 kazanarak klasmanı üçüncü sırada tamamladı.
GAÜ’de 16 sayı 12 ribaunt ve 5 asistle oynayan Hamit Çeliktaşlılar galibiyetteki en önemli oyuncu olurken, takıma yeni dahil edilen Joel Mbandgaiwih 17 sayı 5 ribaunt ile oynadı. DAÜ’de Aljoulani 17 sayı atarak maçı tamamladı.
 
 
Play-off eşleşmeleri:
Koopspor-GAÜ
YDÜ-H.Soyer
 
 
KKTC Basketbol Büyük Erkekler Ligi Puan Durumu:
 
Takım                                G            M           P
1-Koopspor                       4             1             9
2-YDÜ                               4             1             9
3-GAÜ                               3             2             8
4-H.Soyer                          2             3             7
5-Çetinkaya                       2             3             7
6-DAÜ                               0             6             6                            
 
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