GAÜ üçüncü bitirdi: 67-52

Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde klasmanın son maçında DAÜ ile GAÜ karşı karşıya geldi. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçı GAÜ 67-52 kazanarak adını play-off’a yazdırdı. Maçın ilk yarısında çekişme yaşanırken, soyunma odasına üstün giden ekip 35-27 ile GAÜ oldu. İkinci yarı kendisinden beklenen basketbolu yansıtmaya başlayan GAÜ, mücadeleyi 67-52 kazanarak klasmanı üçüncü sırada tamamladı.
GAÜ’de 16 sayı 12 ribaunt ve 5 asistle oynayan Hamit Çeliktaşlılar galibiyetteki en önemli oyuncu olurken, takıma yeni dahil edilen Joel Mbandgaiwih 17 sayı 5 ribaunt ile oynadı. DAÜ’de Aljoulani 17 sayı atarak maçı tamamladı.
Play-off eşleşmeleri:
Koopspor-GAÜ
YDÜ-H.Soyer
KKTC Basketbol Büyük Erkekler Ligi Puan Durumu:
Takım G M P
1-Koopspor 4 1 9
2-YDÜ 4 1 9
3-GAÜ 3 2 8
4-H.Soyer 2 3 7
5-Çetinkaya 2 3 7
6-DAÜ 0 6 6
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