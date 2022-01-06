GAU The American Future College şampiyon

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liseler arası Basketbol Şampiyonası final maçında, GAU TheAmericanFutureCollege Lise Kız Basketbol Takımı 19 Mayıs Türk Maarif Koleji'ni 49-30 yenerek şampiyon oldu. GAU TheAmericanFutureCollege, KKTC’yi Türkiye Yarı Finallerinde de temsil edecek.
GAU TheAmericanFutureCollege’den yapılan açıklamada, “Galibiyet için öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik eder bundan sonraki maçlarda başarılar dileriz” denildi.
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