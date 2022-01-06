banner762
banner753
Hayvancı arpa bulamıyor
Hayvancı arpa bulamıyor
39 0
PCR’da ücret bilmecesi: 100 TL mi, 150 TL mi?
PCR’da ücret bilmecesi: 100 TL mi, 150 TL mi?
87 0
 
Şampiyon son maça kaldı
Şampiyon son maça kaldı
17 0
“UBP, vatandaşı neden enayi yerine koyuyor?”
“UBP, vatandaşı neden enayi yerine koyuyor?”
312 0
Tüm taramalar okullarda yapılacak
Tüm taramalar okullarda yapılacak
64 0
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
71 0
Tabancalar, av tüfekleri ve hava fişekleri yine susmadı
Tabancalar, av tüfekleri ve hava fişekleri yine susmadı
25 0
banner661
banner726

GAU The American Future College şampiyon

banner476

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar grubuna bağlı GAU TheAmericanFutureCollege, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği Liseler arası Basketbol final maçında rakibi 19 Mayıs Türk Maarif Koleji'ni yenerek şampiyon oldu

banner714
GAU The American Future College şampiyon
banner721
KKTC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liseler arası Basketbol Şampiyonası final maçında, GAU TheAmericanFutureCollege Lise Kız Basketbol Takımı 19 Mayıs Türk Maarif Koleji'ni 49-30 yenerek şampiyon oldu. GAU TheAmericanFutureCollege, KKTC’yi Türkiye Yarı Finallerinde de temsil edecek.
GAU TheAmericanFutureCollege’den yapılan açıklamada,  “Galibiyet için öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik eder bundan sonraki maçlarda başarılar dileriz” denildi.

 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.