GAU The American Future College şampiyon

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar grubuna bağlı GAU TheAmericanFutureCollege, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği Liseler arası Basketbol final maçında rakibi 19 Mayıs Türk Maarif Koleji'ni yenerek şampiyon oldu

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liseler arası Basketbol Şampiyonası final maçında, GAU TheAmericanFutureCollege Lise Kız Basketbol Takımı 19 Mayıs Türk Maarif Koleji'ni 49-30 yenerek şampiyon oldu. GAU TheAmericanFutureCollege, KKTC’yi Türkiye Yarı Finallerinde de temsil edecek.

GAU TheAmericanFutureCollege’den yapılan açıklamada, “Galibiyet için öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik eder bundan sonraki maçlarda başarılar dileriz” denildi.





