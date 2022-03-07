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GAÜ, Lefkoşa’da kazandı

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GAÜ, Lefkoşa’da kazandı
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Pro Lig’de 2.hafta heyecanı Çetinkaya ile Girne Amerikan Üniversitesi maçı ile başladı. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın galibi 87-66’lık skor ile GAÜ oldu.
Girne ekibi ilk periyodu 14-12 üstün geçerken soyunma odasına da 32-28 önde girdi. Üçüncü periyotta farkı açan ve final periyoduna 60-38 üstün giren GAÜ maçtan da 87-66 galip ayrıldı.
GAÜ’de 21’er sayı üreten Emre Çetinarslan, Hamit Çeliktaşlılar ile Çetinkaya’dan aynı sayıya ulaşan Abou-Kader Issouf maçın en skorer oyuncusu ünvanını paylaştılar. Hamit Çeliktaşlılar maçı 21 sayı 11 ribaunt ve 6 asistle tamamlayarak galibiyetin mimarı oldu.
 
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