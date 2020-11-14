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GAÜ ilk kez galip

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GAÜ ilk kez galip
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Açılış Kupası’nda 3’üncü hafta oynanan GAÜ-DAÜ maçı ile tamamlandı.
Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi 68-51 kazanan GAÜ, bu sezonki ilk galibiyete imza atmış oldu. DAÜ ise üçüncü maçından da üzgün ayrıldı.Girne ekibinde Emre Çetinaslan 16 sayı ile maçı tamamlarken, Emre Can Mercan 12 sayı 12 ribaunt ile ‘double-double’ yapma başarısı gösterdi. DAÜ’de Sari Joulani 18 sayı ile maçın en skorer ismi oldu.
 
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