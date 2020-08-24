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GAÜ, Hamit ile anlaştı

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GAÜ, Hamit ile anlaştı
Koç koltuğuna Ahmet Gürel Alp’i getiren Girme Amerikan Üniversitesi,  deneyimli antrenörün raporu doğrultusunda ilk transferini gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıl LAÜ’de başarılı bir sezon geçiren Hamit Çeliktaşlılar ile her konuda anlaşan Girne ekibi transfer döneminin başlayacağı 1 Eylül tarihinde imzayı attıracak. Hamit Çeliktaşlılar’ın serbest transfer hakkı bulunuyor.
 
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