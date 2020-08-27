GAÜ güçleniyor

Girne Amerikan Üniversitesi ikinci transferini de gerçekleştirirken, Hakan Özkan’ı da kadrosuna kattı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) bu yıl daha iddialı bir takımla basketbol liginde mücadele etmek isterken Hamit Çeliktaşlılar’ın ardından bir oyuncuyla daha anlaştı. Kariyerinde YDÜ ve Mapfree gibi iddialı takımlarda oynayan Hakan Özkan yeni sezonda GAÜ forması giyecek.

GAÜ Basketbol takımının genel direktörü Kenan Güvensoy takımda ihtiyaç duyulan transferleri yaparak güçlü bir kadro kurmak istediklerini belirterek “Hakan takımınıza hem kişilik hem de oyunu ile pozitif katkı yapacağına inanıyor” diye konuştu.

