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Futbol holiganları, tekerlekli sandalye oyuncularına saldırdı

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Futbol holiganları, tekerlekli sandalye oyuncularına saldırdı
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Fanatik taraftarlar derbi maçı öncesinde rakip takımın tekerlekli basketbol oyuncularına antrenman esnasında saldırdılar.
Güney Kıbrıs’ta futboldaki Apollon – AEL arasındaki Limasol derbisi öncesinde ortam gerildi. AEL taraftarı fanatik bir grup, spor salonunda antrenman yapan Apollon tekerlekli basketbol takımı oyuncularına saldırı düzenledi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Apollon Tekerlekli Basketbol Takımı olayı kınayarak bu cesur arkadaşları, tekerlekli sandalyeye oturarak karşımıza eşit şartlarda çıkmaya davet ediyoruz, açıklamasını yaptı.”
 
 
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