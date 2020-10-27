Foto muhabirlerine PCR testi mecburi

Basketbol Federasyonu tarafından 31 Ekim Cumartesi günü başlayacak olan Açılış Kupası maçları, ilgili federasyonun Sağlık Bakanlığı ile yaptığı protokol şartlarına göre oynanacak.
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, maçları izlemek için saha içinde görevli foto muhabirlerinin PCR testi yaptırmaları gerektiğini açıklayıp, açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Açılış Kupası maçlarını izlemek için görevli foto muhabirleri eğer saha içerisinde yer almak istiyorlarsa, maskeli olmaları ve PCR testi yaptırmaları gerekmektedir. Tribünden karşılaşmayı takip edecek olanlardan test istenmeyecektir.
Saha içerisinde görev yapacak olan foto muhabirlerinin PCR testlerine KKTC Basketbol Federasyonu aracılık edecek ve herhangi bir ücret istenmeyecektir.
Karşılaşmalarda foto muhabiri olarak görev yapacak olan kişilerin 28 Ekim Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ne 2236650 numaralı telefondan veya [email protected] adresinden başvuru yapmaları gerekmektedir.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.