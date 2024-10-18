Fenerbahçe İstanbul Jet Kuzey Kıbrıs’ta kampta

Ülkemizde 17-23 Ekim tarihlerinde kamp yapacak olan Fenerbahçe İstanbul Jet, Merit Lefkoşa Hotel’de konaklamaya başladı

Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde çalışmalarını son hızla sürdüren Fenerbahçe İstanbul Jet, KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nin davetiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldi.

Perşembe günü Sabah saatlerinde ülkeye giriş yapan kafileyi, KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Tolga Ahmet Raşit ve beraberindeki yöneticiler çiçeklerle karşıladı.

17-23 Ekim tarihlerinde ülkemizde kamp yapacak olan Fenerbahçe İstanbul Jet, Merit Lefkoşa Hotel’de konaklamaya başladı. Kamp süresince 2 hazırlık maçı yapacak olan Fenerbahçe İstanbul Jet, KKTC Engelliler Spor Federasyonu tarafından organize edilen ve 18-19 Ekim tarihlerinde Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan Mustafa Çellik Anı Turnuvası’nda yer alacak. Kafilede daha önce takımda oynayan ve bu sezon yeniden takıma transfer olan Morteza Abedi de dikkat çekti.

Kafile adada bulunduğu süre içinde KKTC Fenerbahçeliler Derneği tarafından hazırlanan çeşitli organizasyonlar ile ağırlanmaya devam edilecek.

