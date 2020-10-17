Evitan: Hakem sayısı önemli sorun

Soner Evitan, “Basketbol Federasyonunun hakem görevlendirmeleriuygulamasında yaşanabilecek en önemli sorun hakem sayısının az olmasıdır.” açıklamasını yaptı

Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Soner Evitan, Basketbol Federasyonunun hakem görevlendirmeleri konusunda aldığı kararı değerlendirdi.

Hakem görevlendirmeleri konusunda 3 ayrı kategori oluşturulması ile ilgili olarak Soner Evitan’ındeğerlendirmeleri şöyle:

“Hakemlerin yeni uygulamayla ilgili herhangi bir itirazı bulunmuyor. Bu uygulamada yaşanabilecek en önemli sorunun hakem sayısının az olmasıdır.

15 hakeme sahip basketbolda bu uygulama ile birtakım aksaklıklar yaşanma riskinin bulunduğuna işaret etti.

Puan sisteminin performansın artmasında etkisi olabilir. Uygulamanın ne kadar işlevsel olacağını hep beraber göreceğiz.”

