Euroleague'de Şampiyon Anadolu Efes

Anadolu Efes, THY Euroleague finalinde Barcelona'yı 86-81 yenerek şampiyon oldu. Anadolu Efes, Fenerbahçe'nin ardından Euroleague'de şampiyonluğa ulaşan ikinci Türk takımı oldu



nadolu Efes, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Euroleague finalinde Barcelona ile karşılaştı. Almanya'nın Köln kentindeki Lanxess Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreği Barcelona'nın 22-15 üstünlüğüyle tamamlandı. Anadolu Efes, ikinci çeyrekte bir ara 10 sayı geriye düşse de farkı kapatıp öne geçti.

Lacivert-beyazlılar ilk yarıyı 39-36 önde kapattı.

Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Anadolu Efes, final periyotuna 65-58 önde girdi. Dördüncü çeyrekte bitime 4 dakika kala Barcelona eşitliği yakalasa da Micic ve Larkin'in sayılarıya yeniden öne geçen Anadolu Efes, üstünlüğünü son saniyeye dek korudu ve maçtan 86-81 galip ayrılarak