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Euroleague'de Şampiyon Anadolu Efes

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Anadolu Efes, THY Euroleague finalinde Barcelona'yı 86-81 yenerek şampiyon oldu. Anadolu Efes, Fenerbahçe'nin ardından Euroleague'de şampiyonluğa ulaşan ikinci Türk takımı oldu

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Euroleague'de Şampiyon Anadolu Efes

nadolu Efes, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Euroleague finalinde Barcelona ile karşılaştı. Almanya'nın Köln kentindeki Lanxess Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreği Barcelona'nın 22-15 üstünlüğüyle tamamlandı. Anadolu Efes, ikinci çeyrekte bir ara 10 sayı geriye düşse de farkı kapatıp öne geçti. 
Lacivert-beyazlılar ilk yarıyı 39-36 önde kapattı. 
Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Anadolu Efes, final periyotuna 65-58 önde girdi. Dördüncü çeyrekte bitime 4 dakika kala Barcelona eşitliği yakalasa da Micic ve Larkin'in sayılarıya yeniden öne geçen Anadolu Efes, üstünlüğünü son saniyeye dek korudu ve maçtan 86-81 galip ayrılarak
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