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Ertenli Efes’ten, İzmir duyarlılığı

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Ertenli Efes’ten, İzmir duyarlılığı
Temsilcimiz Erten Gazi’nin formasını giydiği Türkiye’nin ünlü basketbol kulübü Anadolu Efes, deprem felaket, yaşayan İzmir’e geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Anadolu Efes’in, 98 - 79 kazandığı Büyükçekmece maçı öncesinde Anadolu Efes sahaya “Geçmiş olsun İzmir. Seninleyiz!” pankartı ile çıktı.
Bu arada 29 dakika 4 saniye oyunda kalan Erten Gazi, 11 sayı, 1 ribaund ve 3 asistle oynayarak galibiyete büyük katkı yaptı.”
 
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