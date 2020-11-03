Ertenli Efes’ten, İzmir duyarlılığı

Temsilcimiz Erten Gazi’nin formasını giydiği Türkiye’nin ünlü basketbol kulübü Anadolu Efes, deprem felaket, yaşayan İzmir’e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Anadolu Efes’in, 98 - 79 kazandığı Büyükçekmece maçı öncesinde Anadolu Efes sahaya “Geçmiş olsun İzmir. Seninleyiz!” pankartı ile çıktı.

Bu arada 29 dakika 4 saniye oyunda kalan Erten Gazi, 11 sayı, 1 ribaund ve 3 asistle oynayarak galibiyete büyük katkı yaptı.”

