Ertenli Efes, EuroLeague’de galip

Temsilcimiz Erten Gazi’nin formasını giydiği Anadolu Efes, THY Euroleague'de ilk deplasman maçına çıktı.

Sezonun favorilerinden olan Anadolu Efes, bir maçı Fenerbahçe Beko'ya olmak üzere ilk iki haftayı mağlubiyetle kapatmıştı. Lacivert-beyazlılar Alba Berlin karşısında ilk galibiyetini 93-72'lik skorla aldı.Erten Gazi de maçta süre alarak galibiyete koydu.



