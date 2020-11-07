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Ertenli Efes, doludizgin gidiyor

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Ertenli Efes, doludizgin gidiyor
Temsilcimiz Erten Gazi'nin forma giydiği Anadolu Efes, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde yenilgisizliğini sürdürdü.
Ligin 7. haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'a konuk olan Anadolu Efes, maçı 90-84 galibiyetle tamamladı. Yedinci maçında yedinci galibiyetini alan Anadolu Efes'te temsilcimiz Erten Gazi, 5 dakika 24 saniye görev alırken maçı  bir asistle tamamladı.
 
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