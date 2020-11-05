Erten’den Maccabi’ye 2 sayı

Anadolu Efes, THY Euroleague 7. hafta maçında sahasında Maccabi Playtika Tel Aviv'i 2 sayı farkla 91-89 yendi.
Anadolu Efes'in 23 yaşındaki basketbolcusu temsilcimiz Erten Gazi, Maccabi maçına ilk 5'te başladı. 9 dakika süre alan Erten Gazi, maçı 2 sayıyla tamamladı.
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