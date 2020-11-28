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Erten ülkemizi tanıttı

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Erten ülkemizi tanıttı

Türkiye’nin güçlü basketbol takımı Anadolu Efes’te forma giyen oyuncumuz Erten Gazi, Anadolu Efes sosyal medya hesabı tarafından düzenlenen “Oyuncularla Dünya Turu'nun” ikinci konuğu oldu.

“Kıbrıslı Erten Gazi! Bakalım Erten, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için neler önermiş?” sorusu sonrasında açıklamalarda bulunan Erten Gazi, ülkemizin gezilip görecülecek yerlerinin tanıtımını yaparken, Kıbrıs ağzında kullanılan kelimelerden örnekler verdi.

Erten Gazi, Kıbrıs’ta yapılabilecek şeylere de örnekler verirken, yemeklerden özellikle molehiya üzerinde durdu.

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