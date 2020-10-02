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Erten'in hedefi 10.000 takipçi

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Erten'in hedefi 10.000 takipçi
Ülkemizde doğup büyüyen basketbol hayatında çok büyük başarılara imza atarak bizi herzaman gururlandıran Erten Gazi, başarılarını Türkiye’nin en üst liginde de sürdürüyor.
Türkiye’nin en önemli takımlarından Anadolu Efes takımının oyuncusu olan Erten Gazi'nin instagram hesabını 10.000 takipçinin üzerine çıkarmak için girişim başlatıldı.
Erten Gazi'ye bu konudadestek olmak için Instagram hesabı: thekingazi’nin takip edilmesinin çağrısı yapılıyor.
 
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