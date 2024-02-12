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Erten Gazi, Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı kadrosunda

Basketbol hayatını Türkiye’de Anadolu Efes takımında sürdüren KKTC’li basketbolcu Erten Gazi, Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İtalya ile oynayacağı karşılaşma için aday kadroya çağrıldı

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Erten Gazi, Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı kadrosunda
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Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 16 kişilik aday kadrosu belli oldu.  A Milli Erkek Basketbol Takımı  B Grubu'nda 22 Şubat Perşembe günü TSİ 22.30'da deplasmanda İtalya ve 25 Şubat Pazar günü de saat 16.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Aday kadroda KKTC’li basketbolcu Erten Gazi de yer alıyor.
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor;
Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Erten Gazi (Anadolu Efes), Berk İbrahim Uğurlu, Kerem Kuthan Konan (Beşiktaş JK Emlakjet), Melih Mahmutoğlu, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Tarık Biberoviç (Fenerbahçe Beko), Buğrahan Tuncer, Sadık Emir Kabaca (Galatasaray Ekmas), Furkan Haltalı, Kenan Sipahi (Pınar Karşıyaka), Okben Ulubay, Yiğitcan Saybir (Türk Telekom), Ömer Can İlyasoğlu (Mega Soccerbet)
 
 
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