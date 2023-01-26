Erten Gazi “One Team” elçisi

Anadolu Efes’te forma giyen Erten Gazi, THY Avrupa Ligi’nin “One Team” projesi kapsamında katılımcılarla bir araya geldi.

Anadolu Efes Spor Kulübü’nün TurkishAirlines EuroLeague’in kurumsal sosyal sorumluluk programı One Team kapsamında ANKA Spor Kulübü ve Hayal Gücü Merkezi iş birliğiyle yürüttüğü projenin katılımcılara sertifikalarını lacivert-beyazlıların “One Team” elçisi olan Erten Gazi verdi.

