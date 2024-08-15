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Erten Gazi, İskele’de tecrübelerini paylaştı

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Erten Gazi, İskele’de tecrübelerini paylaştı
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Ülkemizin yetiştirdiği Fenerbahçe Beko Basketbol oyuncusu Erten Gazi dün İskele'de Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Basketbol Alt Yapılarını ziyaret etti.
Ertan Gazi ziyarette yaptığı kısa konuşmada spor hayatındaki yolculuğunu genç basketbolculara aktardı. Daha sonra Erten Gazi Gençler Birliği alt yapı koçları Dzmitry Paliaschuk ve Temur Rustamov ile birlikte gençlere antreman yaptırdı.
Antreman sonrasında genç sporcular Erten Gazi'den imza aldı.
Erten Gazi 19 Ağustos Pazartesi günü ise Levent Koleji sporcularıyla bir araya gelecek.
 
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