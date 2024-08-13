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Erten Gazi, İskele'de genç yeteneklerle buluşacak

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Erten Gazi, İskele'de genç yeteneklerle buluşacak
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Ülkemizin yetiştirdiği 2 kez Euro Lig Şampiyonluğu, 2 kez Türkiye Şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe Beko Basketbol oyuncusu Erten Gazi Larnaka Gençler Birliği Basketbol alt yapılarını ziyaret edecek.
15 Ağustos Perşembe günü saat 10.30’da İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nda alt yapı sporcularıyla buluşacak olan Erten Gazi tecrübelerini onlarla paylaşacak.
 
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