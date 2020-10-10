Erten attı, Efes farklı kazandı

Türkiye ING Basketbol Süper Ligi'nde 3. haftanın açılış maçında Kıbrıslı Türk sporcu Erten Gazi'nin formasını giydiği Anadolu Efes, deplasmanda OGM Ormanspor'u 39 sayı farkla 115-76 yendi.

Bu sonuçla Anadolu Efes 3'te 3 yaparken, OGM Ormanspor 3. maçını da kaybetti. Temsilcimiz Erten Gazi maçta oldukça etkili bir performans ortaya koyarak attığı sayılarla takımının farklı galibiyetinde büyük rol oynadı. 4, 3’lük ve 1, 2 sayılık basketle oynayan Erten karşılaşmada 14 sayı kaydetti.

