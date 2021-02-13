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Engelsiz yürek Baran, Türkiye Milli Takımında

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Baran Oğuz, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol U22 Erkek Milli Takımı kadrosuna seçilirken, KKTC Engelliler Spor Federasyonu başkanı Ruhsar Vudalı yaptığı açıklamayla Baran’ı kutladı

Engelsiz yürek Baran, Türkiye Milli Takımında
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KKTC Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızın oyuncularından Baran Oğuz, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol U22 Erkek Milli Takımı kadrosuna seçildi.
KKTC Engelliler Spor Federasyonu başkanı Ruhsar Vudalı, Baran Oğuz, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol U22 Erkek Milli Takımı kadrosuna seçilmesi ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Covid-19 pandemisinden dolayı KKTC’nin kapalı olduğu bu günlerin zorluğunda güzel bir haberle güne uyandık.
KKTC Tekerlekli Sandalye Basketbol takım oyuncumuz Baran Oğuz‘un da yer aldığı Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol U22 Erkek Milli Takımı, 2021 Dünya ve Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için 8-19 Şubat tarihlerinde Yalova'da çalışma kampına girdi.Genç millilere ve antrenörlerine iyi çalışmalar dileriz.”
 
 
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