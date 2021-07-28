Engelliler Spor Federasyonu başkansız kaldı

Necati KÜLAHLILAR
Engelliler Spor Federasyonuna Ruhsar Vudalı’nın istifasından sonra henüzfederasyon başkanı ataması yapılmadı.
Türkiye Tekerlekli Basketbol Süper Liginde mücadele edecek olan Tekerlekli Basketbol Takımımızın iki ay sonra liglerinin başlayacak olmasına rağmen Spor Dairesinin henüz federasyon başkanını atamamasıdikkat çekerken, Türkiye Liglerinde yer alan tek takımımızın lige katılamama durumu ortaya çıkacak.
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