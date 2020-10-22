Emir GAÜ ile antrenmanda

Basketbol Büyük erkekler Süper Ligin iddialı ekiplerinden Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) Türkiyeli basketbolcusu Emir Koç takıma katıldı.
Kırmızı lacivertlilerin transfer ettiği Galatasaray alt yapısından yetişen 1,96’lık uzun forvet Emir Koç, karantina sürecini tamamladı. Emir Koç, koç Ahmet Gürel Alp nezaretinde çalışan takımı ile antrenmanını gerçekleştirdi.
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