Easy ve Junior Lig devam

Vedat Kaner Easy ve Junior Lig’de maçlar devam ediyor Basketbol Federasyonu ve Vedat Kaner Vakfı sponsorluğunda düzenlenen U 10 Junior Lig ile U 12 Easy Lig’nde 6 karşılaşma oynandı.
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