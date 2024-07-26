Easy Lig’de final günü

Vedat Kaner U 10 Junior Lig’de maçlar tamamlanırken U 12 Easy Lig’de yarı finaller bugün oynanacak. Turnuvanın finali ise saat 15.00’de yapılacak ve organizasyon tamamlanacak

Basketbol Federasyonu ve Vedat Kaner Vakfı ortak organizesi ‘U10 Junıor’ ve U12 Easy bugün tamamlanıyor.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda devam eden organizasyonda U 10 Junior Lig’de maçlar tamamlanırken U 12 Easy Lig’de yarı finaller bugün oynanacak. Turnuvanın finali ise saat 15.00’de yapılacak ve organizasyon tamamlanacak.

Basketbol Federasyonu’nun yayın sponsoru Kuzey Kıbrıs Web Tv’den yarı final ve final naklen yayınlanacak. U 12 Easy Lig’de bugün sabah bölümünde önce yarı finalistler karşılaşacak. Bu maçları kazanacak 15.00’de finalde mücadele edecekler. Final karşılaşmasının ardından hem U 10 Junior Lig hem de U 12 Easy Lig’de yer alan tüm sporculara Basketbol Federasyonu ile Vedat Kaner Vakfı tarafından katılım sertifikaları takdim edilecek.

