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Easy Lig’de final günü

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Vedat Kaner U 10 Junior Lig’de maçlar tamamlanırken U 12 Easy Lig’de yarı finaller bugün oynanacak. Turnuvanın finali ise saat 15.00’de yapılacak ve organizasyon tamamlanacak

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Easy Lig’de final günü
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Basketbol Federasyonu ve Vedat Kaner Vakfı ortak organizesi ‘U10 Junıor’ ve U12 Easy bugün tamamlanıyor.
Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda devam eden organizasyonda U 10 Junior Lig’de maçlar tamamlanırken U 12 Easy Lig’de yarı finaller bugün oynanacak. Turnuvanın finali ise saat 15.00’de yapılacak ve organizasyon tamamlanacak.
Basketbol Federasyonu’nun yayın sponsoru Kuzey Kıbrıs Web Tv’den yarı final ve final naklen yayınlanacak. U 12 Easy Lig’de bugün sabah bölümünde önce yarı finalistler karşılaşacak. Bu maçları kazanacak 15.00’de finalde mücadele edecekler. Final karşılaşmasının ardından hem U 10 Junior Lig hem de U 12 Easy Lig’de yer alan tüm sporculara Basketbol Federasyonu ile Vedat Kaner Vakfı tarafından katılım sertifikaları takdim edilecek.
 
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