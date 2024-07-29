Doruk Hıfzıoğlu, Beşiktaş’ta

YDÜ U 16 takımı oyuncusu Doruk Hıfzıoğlu yaz döneminde denenmeye gittiği Beşiktaş'tatüm antrenörlerin ortak kararı ile beğeni toplayarak İstanbul ekibinin hazır kadrosuna takviye yapılan 2 oyuncudan biri olmayı başardı

Yakın Doğu Üniversitesi basketbol takımlarında basketbol alt yapı eğitimlerini alan Doruk Hıfzıoğlu, Yaz döneminde, Beşiktaş alt yapı seçmelerine katıldı.

Katıldığı seçmelerde tüm antrenörlerin ortak kararı ile beğeni toplayarak İstanbul ekibinin hazır kadrosuna takviye yapılan 2 oyuncudan biri olmaya hak kazandı.

Hıfzıoğlu,ilkokuldan beri kulüp olarak antrenörler Ahmet Dağer ve Ayhan Birsel ile birlikte çalışmaktaydı.

Oyuncu ayni zamanda tarihte ilk kez Kıbrıs'ta ortaokullarda Türkiye 4.sü olan ve Türkiye’de liselerarası en iyi 8 okul takımı arasına giren takımlarında bir parçasıydı.

Doruk bu yıl İstanbul liginde Beşiktaş takımının bir parçası olarak Şampiyonluk ve Şampiyonaya direk katılma hedefi ile mücadele edecek.

