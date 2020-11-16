Dördüncü hafta maçları başlıyor

Açılış Kupası'nda dördüncü hafta maçları yarın oynanacak olan Soyer Hacıganimler –GAÜ maçı ile başlıyor

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Açılış Kupası'nda dördüncü hafta maçları yarın başlıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Soyer Hacıganimler’inilk 3 haftayı kayıpsıztamamladıkları Açılış Kupası'nda, Girne Amerika Üniversitesi (GAÜ) de ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta almıştı. Açılış Kupası'ndamüsabakalar sonunda ilk dört sırayı alacak olan takımların 1-4, 2-3 şeklinde 4’lü final oynayacaklar. Açılış Kupası’nda maçlar tek devreli lig usulüne göre oynanıyor.

4.Hafta maç programı şöyle:

18 Kasım Çarşamba, Saat 19:00

Soyer Hacıganimler-GAÜ, Atatürk Spor Salonu

19 Kasım Perşembe, Saat 19:00

Çetinkaya-DAÜ, Atatürk Spor Salonu

21 Kasım Cumartesi, Saat 17:00

KOOP-YDÜ,Atatürk Spor Salonu

