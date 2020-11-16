Dördüncü hafta maçları başlıyor

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Açılış Kupası'nda dördüncü hafta maçları yarın başlıyor.
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Soyer Hacıganimler’inilk 3 haftayı kayıpsıztamamladıkları Açılış Kupası'nda, Girne Amerika Üniversitesi (GAÜ) de ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta almıştı. Açılış Kupası'ndamüsabakalar sonunda ilk dört sırayı alacak olan takımların 1-4, 2-3 şeklinde 4’lü final oynayacaklar. Açılış Kupası’nda maçlar tek devreli lig usulüne göre oynanıyor.
4.Hafta maç programı şöyle:
18 Kasım Çarşamba, Saat 19:00
Soyer Hacıganimler-GAÜ, Atatürk Spor Salonu
19 Kasım Perşembe, Saat 19:00
Çetinkaya-DAÜ, Atatürk Spor Salonu
21 Kasım Cumartesi, Saat 17:00
KOOP-YDÜ,Atatürk Spor Salonu
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