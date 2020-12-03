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Doğan: Yepyeni bir takımız

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Üniversite takımı olmaları ve derslerin online yapılması nedeni ile antrenman yönünden zorlandıklarını ifade eden Doğan, Açılış Kupası’nın başlamasına 3 hafta kala oyuncuları belirleyip organizasyona katıldıklarını belirterek yepyeni bir takım olmalarının dezavantajını yaşadıklarını belirtti

Doğan: Yepyeni bir takımız
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Açılış Kupası’nda 5 maç sonunda 1 galibiyet ve 4 yenilgi alan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) koç Cüneyt Doğan değerlendirmelerde bulundu.
Üniversite takımı olmaları ve derslerin online yapılması nedeni ile antrenman yönünden zorlandıklarını ifade eden Doğan, Açılış Kupası’nın başlamasına 3 hafta kala oyuncuları belirleyip organizasyona katıldıklarını belirtti.
“Maç ve antrenman yaptıkça, uyum sorunu çözüldükçe yükselen bir grafik oluştu”
Doğan, “yeni bir oluşum içine girerek, genç bir kadro ve bir arada hiç oynamamış 9 oyuncuyla sahada mücadele verdik. Bizler de oynadıkça oyuncularımızın eksik yönlerini düzelterek ve takım içinde daha verimli nasıl kullanacağımızı görerek hareket ettik. Gördük ki maç yaptıkça ve antrenman yoğunluğunu ve uyum sorununu çözdükçe oyuncularımızda yükselen bir grafik oluştu. 2 maç hariç sahada mücadele eden bir basketbol takımı vardı” dedi.
“Federasyonu yenilikçi, atak ve cesaretli davranışından dolayı kutluyorum”
Bu sezon ligdeki takımların daha eşit seviyede olduğunu ve tüm takımların son maçlarını oynayana kadar ilk 4’ün belli olmayacağının işaretlerini Açılış Kupası’nda gördüklerini belirten Doğan, Basketbol Federasyonu’nu yenilikçi atak ve cesaretli davranışından dolayı kutladı.
 
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