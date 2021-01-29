Doğan: Takımlara göre oyun planı yapacağız

DAÜ koçu Cüneyt Doğan, “Takımlara göre oyun planı hazırlıkları yaparak ligin açılmasını beklemekteyiz.”açıklamasını yaptı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) koçu Cüneyt Doğan, Basketbol Federasyonunun (KKTCBF) resmi facebook sayfasına açıklamalarda bulundu.

Cüneyt Doğan’ın açıklamaları şöyle:

“Açılış Liginde eksiklerimizi görerek Süper Lige eksik yönlerimize takviye oyuncu yaparak gireceğiz.

Takımlara göre oyun planı hazırlıkları yaparak ligin açılmasını beklemekteyiz. Tüm takımlara sağlıklı ve centilmence lig olmasını dileriz.”



