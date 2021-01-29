Doğan: Takımlara göre oyun planı yapacağız

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) koçu Cüneyt Doğan, Basketbol Federasyonunun (KKTCBF) resmi facebook sayfasına açıklamalarda bulundu.
Cüneyt Doğan’ın açıklamaları şöyle:
“Açılış Liginde eksiklerimizi görerek Süper Lige eksik yönlerimize takviye oyuncu yaparak gireceğiz.
Takımlara göre oyun planı hazırlıkları yaparak ligin açılmasını beklemekteyiz. Tüm takımlara sağlıklı ve centilmence lig olmasını dileriz.”
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