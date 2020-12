"Devletin spor yapısı sağlıklı değil"

Orhun Mevlit, “Pandemidöneminde adadaki spor çok iyi yönetilemedi. Sonrasında ise basketbol iyi bir çıkış yakaladı. Ancak bunun dışında bir hareketlilik olmadı.Bunun en önemli sebebi de devletin spor yapısının sağlıklı olmamasıdır.” açıklamasını yaptı

KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, geride bırakmak üzere olduğunuz 2020 yılını değerlendirirken, 2021 yılıyla ilgili projelerini paylaştı.

Mevlit, göreve gelmeleriyle birlikte yaşam devam ediyorsa basketbol da etmeli’ düşüncesi içerisinde 8 ay duran basketbolu başlattıklarını vurgularken, gelecek yıl için başta teknolojik yenilikler olmak üzere bir takım projeleri olduğunu açıkladı.

“2020 basketbolun seyircisini kaybettiği bir yıldı”

2020 yılı için genel bir basketbol değerlendirmesi yapan Mevlit her şeyden önce basketbolun seyircisini kaybettiğini, belli bir dönem dünya genelinde duraksama yaşandığını, seyirci kaybı yanında dikkat dağınıklığı da oluştuğunu aktardı.

Mevlit, en önemli detaylardan birisinin Anadolu Efes’in muhtemel bir Euroleague şampiyonluğunu kaybetmesi olduğunu aktararak, bunun Türk basketbolu açısından önemli bir kayıp olduğunu vurguladı.

“Basketbol iyi bir çıkış yakaladı, bunun dışında sporda hareketlilik olmadı”

Yılı pandemi öncesi, pandemi dönemi ve sonrası diye üçe ayıran, pandemi döneminde adadaki sporun çok iyi yönetilemediğini belirten Mevlit, sonrasında basketbolun iyi bir çıkış yakaladığını ancak bunun dışında bir hareketliliğin olmadığını aktardı.

Mevlit, devletin spor yapısının sağlıklı olmamasının bunun en önemli sebebi olduğunu, birçok komitelerin kurulması ve sonuca hiç varamayacak çalışmalar yapmasının sporun içinden insanların değil de tamamen politik atamaların yapılması ile alakalı olduğunu, bunun da sporu çözümsüzlüğe götürdüğünü aktardı.

Bu komitelerde görev yapan insanların sporcu merkezliden daha çok kendi düşüncelerinin merkezinde olduğunu dile getiren Mevlit, sporu ve sporcuyu düşünerek davranılmadığını, sporun ruhunda ve doğasında olan çabuk hareketin gösterilemediğini söyledi.

“Yaşam devam ederse, basketbol da devam eder” prensibi ile hareket ettik

Basketbol Federasyonu seçimlerine girerken, “yaşam devam ederse, basketbol da devam eder” prensibi ile hareket ettiklerini ve bunu iyi götürdüklerini dile getiren Mevlit, 8 ay durmuş basketbolu başlattıklarını, maç sayıları ve seyirci sayılarının oldukça iyi olduğunun altını çizdi.

2021 yılı için de görüş bildiren Mevlit, sosyal medya başta olmak üzere dijital mecrada doğru yer alabilmek adına bir İspanyol şirketi ile anlaştıklarını, aplikasyonlarının hazır olduğunu, dijital ortamda takip edilen, her türlü yaş grubunun istatistiği olan bir yapı oluşturmakta olduklarını belirtti.

“Top havaya atıldığı anda tüm kategorilerde istatistikler sitede olacak”

Mevlit, bunun içinde bulunulan yılda sadece Büyük Erkekler Liginde daha sınırlı şekilde olduğunu, tüm deneme ve anlaşmaların sağlandığını, top havaya atıldığı anda her şeyin sitede olacağını aktardı.

“Son 4 ayın en başarılı ve en gözde spor branşı olmayı başardık”

Başkan Mevlit, Kadın basketbolu konusunda hala ciddi yol alamadıklarını, altyapıları toparlanmasının iyi olduğunu, pandeminin kendilerine el verdiği oranda seyircili, kısıtlı seyircili veya seyircisiz olarak maçları oynatmak istediklerine dikkat çekti.

2020’nin son 4 ayında basketbolun spor basınında, sosyal medyada ve günlük yaşamda yer almasından büyük keyif aldıklarını, son 4 ayın en başarılı ve en gözde spor branşı olmayı başardıklarını aktaran Mevlit, sözlerini çok yoğun çalışan yönetiminin, spor basınının ve tüm basketbol camiasının yeni yılını kutlayarak sonlandırdı.