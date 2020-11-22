Derbiye ilgi büyük oldu

Koopspor-YDÜ arasındaki mücadeleyi 500’ün üzerinde sporsever sosyal mesafe kurallarına uygun olarak takip ederken, bazı futbol kulübü başkanları da maçı izlediler

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Açılış Ligi’nin dördüncü haftası önemli bir rekabete tanıklık etti. Koopspor ile YDÜ, yıllara dayanan rekabette yeni bir sayfa açarken, kazanan 67-51 ile YDÜ oldu.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan mücadele öncesinde Basketbol Federasyonu’nun salonun yarı yarıya doldurulması talebi Sağlık Bakanlığı yetkililerince uygun görülünce mücadele 500’ün üzerinde seyircinin izlediği keyifli bir spor etkinliğine dönüştü.

PILLI, TAÇOY VE HARMANCI DA ZORLU MAÇI YERINDE IZLEDI

Seyirci girişinde ısı kontrolü, isim kaydı, maske zorunluluğu, dezenfektan kullanımı gibi tedbirler maç boyunca uygulanırken, salondaki tribün koltukları da işaretlenerek sosyal mesafeye uygun şekilde hizmet verdi.

Mücadeleyi Sağlık Bakanı Ali Pilli, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür ve diğer yetkililer de takip etti.

KULÜP BAŞKANLARI DA KARŞILAŞMAYI TAKIP ETTI

Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit’in daveti ile mücadeleyi takip eden Doğan Türk Birliği Başkanı Bayar Piskobulu, Yenicami Kulübü Başkanı Ali Vehid, Cihangir Kulübü Başkanı Hüseyin Karavezirler, Çetinkaya Kulübü Başkanı Ceran Tunalı maçın kalitesine vurgu yaptılar.



