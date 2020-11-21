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Derbi YDÜ’nün

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Koopspor – Yakın Doğu Üniversitesi derbisi kalabalık bir seyirci kitlesi önünde oynanırken, maçı 67-51 kazanan YDÜ dördüncü maçında dördüncü galibiyetini elde

Derbi YDÜ’nün

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Açılış Kupası’nın dördüncü haftası, çekişmeli bir karşılaşma ile tamamlandı.

Atatürk Spor Salonu’nda Koopspor ile Yakın Doğu Üniversitesi karşı karşıya geldi. YDÜ mücadeleyi 67-51 kazanarak dördüncü maçında dördüncü galibiyetini elde etti. Koopspor ise kupadaki ikinci yenilgisini yaşadı. 24-16, 39-31, 55-42 ve 67-51’lik periyotlarla galip gelen YDÜ adına 17 sayı kaydeden Berkem Dikengil maçın en skorer ismi oldu. Koop adına 13 sayı ile oynayan Temur Rustamov, takımının en çok sayı kaydeden oyuncusu olarak maçı tamamladı.

Seyirciden müsabakaya ilgi

Basketbol Federasyonu’nun Sağlık Bakanlığı ile yapmış olduğu görüşme sonrası seyirci kapasitesinin 3’te 1 oranından yüzde 50 oranında artırımı, tribünlere basketbol severlerin gelmesini sağladı.

Son yılların ilgi gören karşılaşmalarından biri olan Koop-YDÜ karşılaşması, Covid-19 önlemleri kapsamında, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kalabalık bir seyirci kitlesi tarafından takip edildi.

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