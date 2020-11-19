DAÜ’nün galibiyet mutluluğu

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Açılış Kupası’nda ilk 3 haftada galibiyet yaşayamayan iki takım, Çetinkaya ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda karşılaştı.

Mücadeleden 2 sayı farkla 58-56 galip ayrılan Doğu Akdeniz Üniversitesi, bu sezonki ilk galibiyetine imza attı. Çetinkaya ise dördüncü maçından da üzgün ayrıldı.

DAÜ’de 22 sayı, 14 ribaunt ve 7 top çalmayla oynayan Akinjide Omisakin galibiyetin mimarı oldu. Çetinkaya’da Kaan Öder’in 16 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi.

