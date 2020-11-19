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DAÜ’nün galibiyet mutluluğu

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DAÜ’nün galibiyet mutluluğu
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Açılış Kupası’nda ilk 3 haftada galibiyet yaşayamayan iki takım, Çetinkaya ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda karşılaştı.
Mücadeleden 2 sayı farkla 58-56 galip ayrılan Doğu Akdeniz Üniversitesi, bu sezonki ilk galibiyetine imza attı. Çetinkaya ise dördüncü maçından da üzgün ayrıldı.
DAÜ’de 22 sayı, 14 ribaunt ve 7 top çalmayla oynayan Akinjide Omisakin galibiyetin mimarı oldu. Çetinkaya’da Kaan Öder’in 16 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi.
 
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